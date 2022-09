Landschaftsverband kann Arbeitsplätze erhalten

In Sachen Recht nachgefragt

Foto: H. Smikac

MÜNSTER (kobinet) Der Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) entscheidet auch im Rahmen des besonderen Kündigungsschutz über Anträge der Arbeitgeber zur Kündigung schwerbehinderter Beschäftigter. Beim LWL-Inklusionsamt Arbeit gingen im Jahr 2021 mehr als 2.200 solcher Zustimmungsanträge ein. Darunter waren über 1.200 Fälle, bei denen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einig waren.

„Bei diesen streitigen Fällen gelang es dem LWL in 44 Prozent der Kündigungsschutzverfahren, den Arbeitsplatz zu erhalten. Das war möglich, weil unsere Fachkräfte die Unternehmen beraten haben, die Arbeitsplätze so umzugestalten, dass die Arbeitnehmer:innen mit Behinderung hier weiter arbeiten konnten oder die Arbeitgeber:innen eine Förderung erhalten haben“, sagte LWL-Sozialdezernent Matthias Münning. Die Sicherung von bestehenden Arbeitsverhältnissen sei die Kernaufgabe des LWL-Inklusionsamts Arbeit, „damit Menschen mit Behinderung erst gar nicht arbeitslos werden“, so Münning weiter.

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen hat das LWL-Inklusionsamt Arbeit knapp 3.500 Schwerbehindertenvertreterinnen und Schwerbehindertenvertreter sowie Personalrätinnen und Personalräte einschließlich Personalverantwortlicher in knapp 210 Seminaren und Informationsveranstaltungen in Fragen rund um das Schwerbehindertenrecht geschult.

Auch dabei ging es darum, wie Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung erhalten werden können, wenn es Probleme gibt.