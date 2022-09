Anlaufstelle für arbeitsuchende schwerbehinderte Akademiker*innen

Logo der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung

Bonn (kobinet) Mittlerweile ist in den meisten der ca. 500 ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) bekannt, ob diese ab dem 1. Januar 2023 weitergefördert werden oder ihr Angebot beenden müssen. Klar ist bereits jetzt, dass Ende des Jahres eine Reihe schwerbehinderter Berater*innen der EUTBs ihren Job verlieren werden und diese sich nun auf die nicht einfache Jobsuche machen müssen. Eine Information des Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker (AG-S SBA) kann daher für diesen Personenkreis sehr interessant sein. Ergänzend zu den örtlichen Arbeitsagenturen und Jobcentern unterstützt der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker (AG-S SBA) nämlich bundesweit schwerbehinderte Akademiker*innen bei der Stellensuche.

„Ergänzend zu den örtlichen Arbeitsagenturen und Jobcentern unterstützt der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker (AG-S SBA) bundesweit schwerbehinderte Akademiker*innen bei der Stellensuche. Bewerber*innen, die auf der Suche nach einer neuen Stelle sind, können mit dem AG-S SBA Kontakt aufnehmen und im Rahmen einer qualifizierten Beratung die Perspektiven abstimmen. Dafür müssen Sie nicht arbeitslos sein, sondern es genügt, sich im Vorfeld online arbeitssuchend zu melden. Sprechen Sie uns an: [email protected], Tel. 0228-502082876″, heißt es in einer Information des in Bonn ansässigen Service-Angebots.

Eine Auswahl an Stellenangeboten, die den AG-S SBA erreichen, gibt es in der alle 14 Tage erscheinenden Stelleninfo der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) im Download-Bereich, Stellen-Information.

Kontakt:

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte Akademiker

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Tel: +49 228 50208 2876

E-Mail: [email protected]

Internet: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/zavde/schwerbehinderte-akademiker-arbeitgeber-service