Behinderte Menschen kommen im Entlastungspaket nicht vor

Dr. Martin Theben

Berlin (kobinet) Der Berliner Rechtsanwalt Dr. Martin Theben blickt für die kobinet-nachrichten häufig zurück in die Vergangenheit und berichtet als Hobby-Chronist über wichtige Aktiviäten und Meilensteine der Behindertenbewegung. Anlässlich der derzeit im Deutschen Bundestag stattfindenden Haushaltsberatungen mischt er sich in eine aktuelle Debatte ein und kommentiert die Pläne für das sogenannte dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Für Dr. Martin Theben kommen behinderte Menschen im Entlastungspaket der Bundesregierung bisher nicht vor.

Kommentar von Dr. Martin Theben

Die Bundesregierung und die Ampelkoalition feiern das sogenannte dritte Entlastungspaket als großen Erfolg. Wuchtig sollte es sein, doch viele der Maßnahmen, wie etwa die Abschaffung der kalten Progression oder die umfassende Reform des Wohngeldes treten wohl erst im kommenden Jahr in Kraft. Auch die Einmalzahlungen an Rentner*innen, Studierende und Auszubildende sind lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein und werden die massiven Preissteigerungen der Lebenshaltungskosten wohl kaum hinreichend kompensieren können. Es reicht ja nicht aus allein viel Geld auszugeben, wenn es am Ende dann doch nicht dazu beiträgt, die zum Ende des Jahres wohl mit voller Wucht sich entfaltende Krise abzumildern.

Das Wichtigste aber ist: Menschen mit Behinderungen kommen in diesem Entlastungspaket nicht vor. Dabei hätten sich eine Reihe von ganz konkreten Schritten, sowohl rechtlich als auch tatsächlich, realisieren lassen. Warum beispielsweise werden die Einmalzahlungen in Höhe von 300 Euro nicht auch auf Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen erstreckt. Wäre es zudem nicht auch möglich, die Anrechnung des Pflegegeldes nach Paragraph 37 SGB XI für BezieherInnen und Bezieher von Leistungen der Hilfe zur Pflege auszusetzen. Auch müsste das Pflegegeld selbst mindestens um einen Inflationszuschlag an die aktuelle Krise angepasst werden; gleiches gilt für Beschäftige bei Assistenznehmer*innen.

All dies könnte zeitlich befristet für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten von Oktober bis März kommenden Jahres realisiert werden. Das so etwas möglich ist, hat die leletzt Corona-Krise ja bewiesen. Mittelfristig sollten die Länder dahin zurückkehren, das Landespflegegeld, welches in den 80er und Anfang der 90er Jahre vielen Menschen mit Behinderungen dazu verholfen hat, tatsächlich ein selbstbestimmtes Leben unabhängig von Sozialstationen oder ambulanten Pflegediensten zu führen, wieder zu beleben. Es sei daran erinnert, dass das Forum behinderter Juristinnen und Juristen in seinem Entwurf für ein Bundesteilhabegesetz ein sogenanntes einkommens- und vermögensunabhängiges Teilhabegeld vorsah. Die damalige Sozialministerin Andrea Nahles, heute Leiterin der Bundesagentur für Arbeit, hatte dies aber frühzeitig abgelehnt! Warum sollte sich so etwas nun nicht auf Länderebene realisieren lassen. Entsprechende Initiativen könnten hier von den Landesbehindertenbeiräten, die es ja in allen Bundesländern gibt, initiiert werden. Natürlich ließe sich so etwas auch auf Bundesebene realisieren. Auf weitere Defizite hat ja schon beispielsweise der Sozialberater des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland völlig zurecht aufmerksam gemacht.

Als Vater von sechs Kindern sei mir abschließend auch noch die Bemerkung erlaubt, dass die Erhöhung des Kindergeldes um 18 Euro für das erste und zweite Kind dann doch eher so etwas wie eine schallende Ohrfeige darstellt. Im Übrigen hätte ich mir auch zumindest von den behindertenpolitischen Sprecher*innen der Oppositionsparteien, aber mindestens auch von der die Koalition tragenden Fraktion der Grünen deutliche Worte der Kritik am Entlastungspaket bezogen auf die Ignoranz gegenüber Menschen mit Behinderungen gewünscht. Aber vielleicht hören wir ja entsprechendes noch heute am 8. September, wenn dort im Rahmen der Haushaltsberatungen über den Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales debattiert wird.

