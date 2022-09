INKLUSIVA am 2./3. September digital und in Präsenz in Mainz

Plakat für die INKLUSIVA 2022

Foto: INKLUSIVA

Mainz (kobinet) Die 4. Inklusionsmesse Rheinland-Pfalz INKLUSIVA findet am 2. September 2022 digital (www.inklusiva.info) und am 3. September in Präsenz an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz statt. Zwei Tage lang dreht sich dabei alles rund um das Thema Inklusion. Unter dem diesjährigen Motto "Teilhabe für alle! Wie wollen wir 2030 zusammenleben?“ geht es um den Austausch, wie wir uns ein inklusives Leben im Jahr 2030 vorstellen und welche Prozesse dafür jetzt angestoßen und aktiv gestaltet werden müssen. Dafür werden vor allem die Bereiche Arbeit, Bildung, Gesundheit und Freizeit in den Fokus genommen.

Welche Angebote gibt es auf der INKLUSIVA?

Das INKLUSIVA-FORUM lädt Aussteller*innen ein, Inklusionsprojekte und -initiativen aus allen Lebensbereichen vorzustellen. Vertreten sind hier u.a. das Bistum Mainz, Zoar, in.betrieb, die KFW Bankengruppe, LAG Werkstatträte RLP, Queernet RLP, RheinAssistenz, Rheinland-Pfalz Tourismus, VdK RLP/Saarland, Kreuznacher Diakonie und viele mehr

Der INKLUSIVA-CAMPUS bietet Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops an. Beispiele sind:

– Inklusiver Arbeitsmarkt (Gesprächsrunde)

– Digitale, inklusive Bildung (Vortrag)

– Die inklusive Schule in 2030 (Gesprächsrunde)

– Inklusion und Sport in RLP (Vortrag)

– Inklusive Wohnformen (Gesprächsrunde)

Das INKLUSIVA-MOSAIK präsentiert sich mit inklusiven Beiträgen aus Kultur, Kunst und Freizeit.

Alle Fakten auf einen Blick:

Freitag, 2.9.2022 – digitale Beiträge aus dem INKLUSIVA Campus

Am Samstag, den 3.9.2022 findet die INKLUSIVA in und vor dem Philosophicum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz statt

Uhrzeit: jeweils von 9:30 Uhr bzw. 10 bis 18 Uhr

Die INKLUSIVA ist kostenfrei!

Die Veranstalter*innen

LAG Selbsthilfe

Die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Rheinland-Pfalz vertritt die Belange und Anliegen von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und deren Angehörigen unabhängig von parteipolitischen, konfessionellen oder regierungspolitischen Bindungen. Sie ist der Dachverband der Rheinland-Pfälzischen Selbsthilfeorganisationen.

ZsL Mainz

Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz (ZsL Mainz) ist eine Beratungsstelle und Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Als gemeinnütziger Verein unterstützt das ZsL Menschen mit Behinderungen dabei, ein möglichst eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Weitere Infos und der Zugang zu den digitalen Veranstaltungen gibt’s auf www.inklusiva.info.