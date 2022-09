Gemeinde kann von Wohnungslosigkeit bedrohtem Rollstuhlfahrer nicht helfen

No body found to use for abstract...

KLIETZ (kobinet) Klietz ist eine kleine Gemeinde mit fast 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Elbe-Havel-Land im Landkreis Stendal im Norden von Sachsen-Anhalt. Ein Ort in landschaftlich schöner Gegend in welcher man eventuell gern wohnen möchte. Dort zu wohnen droht jedoch für Marco Zessin zum Alptraum zu werden. Er ist schwerbehindert und pflegebedürftig. In seiner Mobilität ist Herr Zessin Rollstuhlnutzer und nun voraussichtlich auch bald wohnungslos.

Seit seinem Einzug in seine jetzige Wohnung hatte Marco Zessin immer wieder einmal Meinungsverschiedenheiten und Probleme mit seinem Vermieter. Das alles eskalierte immer weiter bis zur Räumungsklage. Nachdem nun auch der Räumungsschutzantrag per Gericht abgewiesen wurde droht Marco zum kommenden Wochenende die Zwangsräumung.

Die kobinet-Redaktion hatte am vergangenen Wochenende durch einen kobinet-Leser von diesem ernsten Probleme des Marco Zessin erfahren und sofort nachgefragt. Völlig undurchsichtig ist zur Zeit für uns, wie es in einer relativ kleinen Gemeinde, in welcher jeder jeden kennt, überhaupt zu diesen gerichtlichen Entscheidungen kommen konnte ohne, dass jemand Herrn Zessin geholfen und mit ihm zusammen einen Ausweg gesucht hat.

So geht es jetzt jedoch erst einmal darum, die Zwangsräumung und die Wohnungslosigkeit für Herrn Zessin zu verhindern. Die Voraussetzungen dafür scheinen jedoch bisher nicht gut zu sein.

Auf Anfrage der kobinet-Redaktion teilte uns der Bürgermeister der Gemeinde Klietz mit, dass ihm die Probleme zwischen Herrn Zessin und seinem Vermieter nicht bekannt seien. Der Bürgermeister hatte jedoch auf unsere Anfrage hin Rücksprache mit dem Wohnungsverwalter gehalten und dort erfahren, dass Herr Zessin Interesse für die gemeindeeigenen Wohnungen gezeigt hatte, diese aber nicht den Anforderungen zur barrierefreien Benutzung in seinem Fall erfüllen. „Für Herr Zessin“, so schreibt der Bürgermeister in seiner Antwort an die kobinet-Reaktion, „kam eine Nutzung unserer zur Verfügung stehenden Wohnungen nicht weiter in Frage. Leider können wir keine barrierefreien Wohnungen anbieten.“

Hilfe durch die Gemeinde ist also nicht möglich. Sie hat keinen barrierefreien Wohnraum. Die kobinet-Redaktion hofft nun auf eine bessere Auskunft durch den Landkreis Stendal. Hier steht eine Antwort auf unsere Presseanfrage bisher noch aus.