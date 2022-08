Informationen zur Landtagswahl in Niedersachsen

Logo SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

Foto: SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

HANNOVER (kobinet) Am 9. Oktober findet in Niedersachsen die nächste Landtagswahl statt. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen, die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, die Lebenshilfe Niedersachsen, der niedersächsische Blinden- und Sehbehindertenverband sowie der Behindertensportverband Niedersachsen haben dazu eine Wahlhilfebroschüre in Leichter Sprache herausgebracht.

Die Broschüre kann im Internet unter dieser Adresse herunter geladen. Auf dieser Seite sind auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse für jene nachzulesen, die sich diese Broschüre als gedrucktes Exemplar bestellen möchten.