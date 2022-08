Eine Minute für Inklusion von Oliver Straub

Plakat für die INKLUSIVA 2022

Foto: INKLUSIVA

Mainz (kobinet) Im Vorfeld der Inklusionsmesse INKLUSIVA, die am 2. September online und am 3. September auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz stattfindet, hat sich auch der Aktivist und Peer Berater Oliver Straub mit einer kurzen Videobotschaft unter dem Motto "Eine Minute für Inklusion" zu Wort gemeldet. Umfassende Barrierefreiheit, der Abbau von Sonderwelten und die Verankerung der Inklusion in den Köpfen sind zentrale Punkte seiner Vision für eine inklusive Gesellschaft 2030.

Link zur Facebookseite der INKLUSIVA mit den Video-Statements und weiteren Infos

Videobotschaft von Oliver Straub

Link zu Infos und zum Programm der INKLUSIVA