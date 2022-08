Buch: Unterwegs mit dem Asperger-Syndrom

Buchcover: Unterwegs mit dem Asperger-Syndrom

Foto: Manuela Kinzel Verlag

Kassel (kobinet) "Unterwegs mit dem Asperger-Syndrom", so lautet der Titel eines neu erschienenen Buches von Sieglinde G. "Eine Juristin, bei der im Alter von 38 Jahren die Diagnose Asperger-Syndrom gestellt wurde, legt in ihrem Buch authentisch und offen ihre Schwierigkeiten, Besonderheiten und auch Vorteile des Asperger-Daseins dar, die sie auf ihrem bisherigen Lebensweg begleitet haben. Es werden tiefe Einblicke in das Innere eines Aspies gewährt und insbesondere auch die Denkweise wird anhand von alltäglichen Beispielen plastisch geschildert", heißt es u.a. in der Ankündigung des Buches, das im Juli 2022 im Manuela Künzel Verlag erschienen ist und 16 Euro kostet.

„Das Buch soll auch anderen vom Asperger-Syndrom Betroffenen Mut für Offenheit im Umgang mit der Diagnose machen. Zudem soll das Buch dazu beitragen, Störungen aus dem Autismus-Spektrum bekannter zu machen und aufzeigen, dass Aspies trotz bestimmter Schwierigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können“, heißt es weiter zum Buch.

Link zu weiteren Infos