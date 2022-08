Katrin LANGENSIEPEN im Europaparlament in Brüssel

Foto: European Union 2019 - Source : EP

Mainz (kobinet) Im Vorfeld der Inklusionsmesse INKLUSIVA, die am 2. September online und am 3. September auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz stattfindet, wurden kurze Videoclips unter dem Motto "Eine Minute für Inklusion" entwickelt. In einer Video-Botschaft äußert sich Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments, zum Thema "inklusiver Arbeitsmarkt 2030".

