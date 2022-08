Natalie Dedreux: Mein Leben ist doch cool

Natalie Dedreux am Laptop 2022

Foto: Natalie Dedreux

Köln (kobinet) Am 4. Oktober erscheint mit Mein Leben ist doch cool das Sachbuch von Natalie Dedreux mit Essays über ihren Blick auf die Welt mit Down-Syndrom. Im Buch spricht die Autorin und Aktivistin viele Themen an - eins der Wichtigsten geht uns alle an: Inklusion", heißt es in der Vorankündigung für das im Oktober erscheinende Buch. Natalie Dedreux ist Bloggerin und Aktivistin. Bekannt wurde sie durch ihren Auftritt in der Wahlarena, als sie Angela Merkel zur Spätabtreibung behinderter Kinder befragte.

In diesem Buch hat sie ihre Gedanken und Ansichten sowie ihre politischen Vorstellungen aufgeschrieben – zu Themen wie Afghanistan, Judentum oder veganer Ernährung. Klar und auf den Punkt beschreibt sie die drängenden Fragen unserer Zeit und macht Mut, sie aus einer neuen, einer anderen Perspektive zu betrachten. „Ein Buch gegen Vorurteile und ein engagierter Appell für die Teilhabe aller Menschen an unserer Welt – ohne Berührungsängste“, heißt es in der Presseinformation zur Ankündigung des Buches.

„Mein Name ist Natalie Dedreux und ich bin 22 Jahre alt. Ich habe das Down Syndrom. Das Down Syndrom ist keine Krankheit. Wir haben ein Chromosom zu viel, wir haben 47 Chromosomen, ihr anderen habt 46 Chromosomen. Ich wohne hier in Köln. Ich wohne hier nicht alleine, sondern in einer Wohngemeinschaft. Das sind zusammen vier Leute, zwei mit und zwei ohne Down Syndrom. Wir wohnen da zusammen. Ich bin von zu Hause ausgezogen, weil dann kann ich selber bestimmen“, heißt es u.a. auf ihrer Internetseite.

Link zur Internetseite von Natalie Dedreux

Ja es gibt tolle Neuigkeiten und zwar habe ich über mein Buch gesprochen. Ich bin stolz darauf, dass mein Buch bald rauskommt. Ihr könnt euch das dann kaufen und durchlesen und da kommt eine Person mit Down Syndrom zu Wort. Ich hoffe, dass die Leute dann keine Angst mehr vor uns haben und keine Babys mehr mit Down Syndrom abgetrieben werden. Das Buch kommt am 4. Oktober raus. Da schreibe ich über viele Themen und so wie ich das sehe. Und da sieht man auch, dass ein Leben mit Down Syndrom cool ist“, schrieb die Autorin kürzlich auf ihrer Facebookseite.

Link zur Facebookseite von Natalie Dedreux