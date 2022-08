Jennifer Sonntag über Inklusion und Mobbing

No body found to use for abstract...

Foto: Jennifer Sonntag

Leipzig (kobinet) Jennifer Sonntag ist das perfekte Beispiel dafür, wie Inklusion an Schulen nicht funktioniert bzw. später dann doch funktionieren konnte. "Niemand war damals auf ihr Kommen vorbereitet und so wurde schnell in ihrer neuen Klasse zum 'Mädchen mit der dicken Brille'. Über ihre Schul-Erfahrungen spricht sie in ihrer Kolumne 'Mit anderen Augen'", heißt es in der Ankündigung ihres Beitrags, der vor kurzem im Fernsehmagazin Selbstbestimmt des mdr gesendet wurde.

Link zu weiteren Infos und zum Fernsehbeitrag von Jennifer Sonntag