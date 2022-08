IGEL-Podcast zu 20 Jahre kobinet-nachrichten

Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "3 Gründe warum man bei den Kobinet Nachrichten von einem vollen Erfolg sprechen darf." So hat Sascha Lang, der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) die neueste Ausgabe getitelt. Aus der Sommerpause zurück sprach Sascha Lang gleich mit vier Personen: Franz Schmahl, Hubertus Thomasius, Tom Kallmeyer und Ottmar Miles-Paul, die über die nunmehr 20jährige Geschichte der kobinet-nachrichten berichtet. Am 19. August konnten der Verein Kooperation Behinderter im Internet (kobinet), der Träger der kobinet-nachrichten ist, in Berlin sein 20jähriges Bestehen feiern. Auch in Österreich wurde dieses Jubiläum mit Interesse aufgenommen, wie ein Bericht im Online-Nachrichtendienst BIZEPS zeigt.

„Vor 20 Jahren entschieden sich einige Aktivisten und engagierte Journalisten dafür, die Plattform Kobinet Nachrichten zu gründen. Ihr Anspruch war es, gebündelt Nachrichten aus der Behinderten Politik täglich zu liefern. Ein Anspruch, den das Team auch heute noch verfolgt und erfüllt. Zwischen 140 und 200 Nachrichten werden monatlich veröffentlicht. Seit Veröffentlichung der IGEL Podcasts gibt es eine enge Kooperation zwischen dem IGEL und den Kobinet Nachrichten. Grund genug mit unseren Interviewpartnern Franz Schmahl, Ottmar Miles-Paul, Hubertus Thomasius und Tom Kallmeyer über die Geschichte und die Zukunft der Kobinet Nachrichten zu reden“, heißt es in der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast zu 20 Jahren kobinet-nachrichten

Link zu den bisher erschienden Ausgaben des IGEL-Podcast

In der 20jährigen Geschichte der kobinet-nachrichten haben diese mit vielen Partner*innen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus zusammengearbeitet, so auch mit BIZEPS, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben in Wien. Deren Online-Nachrichtendienst hat nun auch über das 20jährige Bestehen des kobinet-Vereins berichtet.

Link zum BIZEPS-Bericht kobinet-Verein vor 20 Jahren gegründet