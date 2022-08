Nachgefragt zu Plänen zur Bezahlung in Werkstätten für behinderte Menschen

EU-Schwerbehinderung

Foto: EU-Schwerbehinderung

Berlin: kobinet "Ist die Bezahlung für Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten gerecht oder müssen die Werkstätten reformiert werden? Viele Forderungen nach besserer Bezahlung und Mindestlohn. Was genau die Bundesregierung plant?" So heißt es in der Ankündigung des gut 18minütigen aktuellen Video-Beitrags des Nachrichtendienstes EU-Schwerbehinderung, den dieser nun auf YouTube eingestellt hat. Dabei kommen verschiedene Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu Wort, die von EU-Schwerbehinderungen zu ihrer Meinung zum Thema Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) befragt wurden.

Link zum Video-Beitrag auf YouTube

Video zur Bezahlung in Werkstätten