Inklusion rockte und rollte 4.000 Kilometer durch alle Bundesländer

Interview am Pariser Platz

Foto: omp

Berlin (kobinet) Im Rahmen der Inklusion-Rockt & Rollt - Tour wurde heute am 20. August in Berlin das Finale zelebriert. Nach über 4000 Kilometern in acht Wochen durch alle Bundesländer mit Inklusionsabenden, inklusiven Konzerte, Gesprächsrunden, Rad-Demos von Erfurt bis Kiel erreichten die Pedalritter Sebastian Fietz und Sven Marx auf ihrer Inklusionstour die Bundeshauptstadt. kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul traf auf die unermüdlichen Radler*innen am Brandenburger Tor in Berlin als sie sich auf den Weg zur Abschlussaktion am Antonplatz in Weißensee machten.

Sebastian Fietz und Sven Marx trafen sich auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor mit anderen Radfahrern, Rollstuhlfahrern und Skatern mit Beeinträchtigungen. Um elf Uhr startete die Raddemo zum Antonplatz in Weißensee. Dort fand die Abschlußkundgebung unter dem Motto „Inklusion Rockt & Rollt“ mit Live-Musik mit Askanier-Rock und vor allem mit Globetrotter Sven Marx und Weltenbummler Sebastian Fietz statt. Gäste waren u.a. Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, dem Forderungen für Inklusion aus allen Landeshauptstädten übergeben wurden, sowie Peter Hanisch, Ehrenpräsident des Landessportbundes Berlin.

Infos gibt’s auf handiclapped-berlin.de/inklusion-rockt-und-rollt