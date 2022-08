Deutschland im Jahr 2022 – ein Land voller Barrieren

Bonn (kobinet) Deutschland ist ein Land voller Barrieren: Nur rund 2 Prozent der Wohnungen sind barrierefrei, nur 10 Prozent der Arztpraxen und des Einzelhandels. Keine Kommune hat - wie gesetzlich vorgeschrieben - zum Stichtag am 1. Januar 2022 ihren gesamten ÖPNV barrierefrei umgerüstet. Aber auch schwierige Formulare in Behörden oder fehlende Angebote in Gebärdensprache grenzen Menschen mit Behinderung aus und verhindern die gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Mit ihrer Aufklärungskampagne #OrteFürAlle weist die Aktion Mensch daher in diesem Jahr erneut auf diesen gravierenden Missstand hin, wie diese in ener Presseinformation mitteilte.

Bereits vor 13 Jahren habe Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und sich damit zu umfassender Barrierefreiheit verpflichtet – doch die Realität sehe anders aus. Das zeige auch der Kampagnenfilm der Aktion Mensch, in dem Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen auf die Barrieren in ihrem Alltag aufmerksam machen, heißt es vonseiten der Aktion Mensch. "In Deutschland steht die Umsetzung von Barrierefreiheit in vielen Bereichen erst am Anfang. Hier sind Politik und Privatwirtschaft dringend gefordert, schnell Verbesserungen auf den Weg zu bringen“, so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. "Von Barrierefreiheit profitieren im Übrigen alle Menschen: Für 10 Prozent der Bevölkerung ist sie zwingend notwendig, für 30 Prozent hilfreich und für 100 Prozent angenehm.“

Barrierefreie Stadtteilzentren und inklusive Freizeitgestaltung

Die Aktion Mensch möchte die Menschen aber nicht nur für das Thema sensibilisieren, mit ihrer Förderung zahlreicher Projekte in ganz Deutschland sorgt sie auch für die konkrete Umsetzung von mehr Barrierefreiheit vor Ort, zum Beispiel in Berlin: Das Projekt "Stadt inklusive!“ hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit 50 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen fünf Stadtteilzentren barrierefrei zu gestalten. Inklusive Freizeitaktivitäten bieten sich in der Wohngemeinschaft "Sonnenblumen“ in Weimar: Durch die Anschaffung von barrierefreien Hochbeeten können die Bewohner*innen nun gemeinsam pflanzen und Spaß in der Natur haben. Als größte private Förderorganisation im sozialen Bereich unterstützt die Aktion Mensch monatlich bis zu 1.000 Projekte für mehr Inklusion und Barrierefreiheit, wie es in deren Presseinformation heißt.

Link zu weiteren Infos zur Kampagne und zum Kampagnenfilm der Aktion Mensch