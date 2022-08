Was ist Inklusion?

Grafik: Exklusion - Integration - Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Wir sehen alle anders aus, haben verschiedene Talente und unterschiedliche Bedürfnisse. Damit wir in einer Gesellschaft gleichberechtigt miteinander leben können, brauchen wir Inklusion. Was das genau heißt? Und wo wir Inklusion noch einbringen müssen? Das erklären wir dir." So heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch, der auf ausführliche Infos zum Thema auf der Internetseite der Aktion Mensch verweist.

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Oder anders: Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion“, heißt es u.a. auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zu den Infos der Aktion Mensch