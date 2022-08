BSK-Dialog: Barrierefreie Umwelt – Was braucht es dafür vom Bund?

BSK-Logo

Foto: BSK

Berlin (kobinet) Nach fast zweijähriger Pause veranstaltet der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) wieder eine Podiumsdiskussion in der Reihe BSK im Dialog. Aktuelles Thema: "Barrierefreie Umwelt – Was braucht es dafür vom Bund?" Die Veranstaltung findet am 9. September von 17 Uhr bis 19 Uhr in den Räumen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen in der Mauerstraße 93 in 10117 Berlin statt.

„Inklusion kann ohne eine barrierefreie Umwelt nicht nachhaltig gelingen. Barrieren abzubauen bzw. erst gar nicht zu schaffen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der BSK widmet sich in seinem diesjährigen ‚BSK im Dialog‘ der Frage, was es für eine barrierefreie Umwelt braucht. Bundesministerin Clara Geywitz hat das Thema bezahlbaren barrierefreien Wohnungsbau angesprochen und es steht auch im Koalitionsvertrag, dort unter anderem mit dem Bundesprogramm Barrierefreiheit. Darüber hinaus soll im Bereich Gesundheit ein Aktionsplan diverses und inklusives Gesundheitswesen bis Ende des Jahres erstellt werden. Auch im Bereich Mobilität sind viele Punkte im Koalitionsvertrag zur Barrierefreiheit enthalten. Im Rahmen der BSK-Veranstaltung soll dazu mit Politiker*innen aller Fraktionen darüber gesprochen werden. Moderator ist Karl Finke, Mitglied im BSK-Bundesvorstand“, heißt es in der Ankündigung für die Präsenzveranstaltung, für die eine Anmeldung nötig ist.

