Bremer Pilotprojekt erprobt Zuordnung von Assistenz an Schulen

Flagge Bundesland Bremen

Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) Assistenzkräfte sollen in Bremen künftig nicht mehr einem einzelnen Kind zugeordnet sein, sondern der Schule. Das hat der Senat einem Bericht des Weser Kuriers zufolge nun beschlossen. Das Konzept des Pilotprojektes, das an drei Standorten starten soll, sieht dem Bericht zufolge den Wechsel von individuellen zu systemischen Assistenzen vor, so dass sich eine Assistenzkraft künftig nicht mehr ausschließlich um ein Kind kümmern, sondern für mehrere Kinder da sein kann.

Link zum Bericht des Weser Kurier