Leeroys Barrierecheck im Urlaub

Bonn (kobinet) "Leeroy nimmt uns mit auf einen Kurztrip nach Mailand. Auf der Reise dorthin und auch vor Ort begegnen ihm viele Barrieren. Du willst wissen, was Leeroy erlebt hat? Dann check jetzt seinen Reisebericht", schreibt die Aktion Mensch in ihrem neuesten Newsletter und weist auf den Barrierecheck von Leeroy im Urlaub hin.

"Die Besichtigung des Mailänder Doms sowie der Besuch des Fußballstadions zählen zu den klassischen Sehenswürdigkeiten in Mailand - so auch für Leeroy. Doch wie barrierefrei Mailand für Rollstuhlfahrer ist, und ob Leeroy die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann, erfahrt ihr im neuen Vlog", heißt es zur Beschreibung des auf YouTube eingestellten Videos, das es auch mit Audiodeskription und Übersetzung in deutsche Gebärdensprache gibt.

Link zum Video