Aufzüge an Karlsruher U-Bahn werden ab 32 Grad abgeschalten

Karlsruhe (kobinet) "Bei deutlich mehr als 32 Grad, wie sie am heutigen Donnerstag bereits um die Mittagszeit erreicht werden – Tendenz steigend – kommt auch die Technik an ihre Grenzen. Aus Sicherheitsgründen müssen daher alle Personenaufzüge an den Haltestellen Marktplatz, Europaplatz und Kronenplatz ausgeschaltet werden. Das gilt für den heutigen Tag und alle weiteren Tage ab einer Temperatur von etwa 32 Grad." Dies meldete die Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) am 4. August auf Facebook in Bezug auf die Aufzüge an den drei U-Bahn-Haltestellen. Die Meldung hat eine rege Diskussion ausgelöst.

Arnd Hellinger kommentierte die Mitteilung der KVV zum Beispiel wie folgt:

"Hmm, dass es im Oberrheingraben öfter einmal 'etwas wärmer' werden kann, hätten AVG und Tiefbauamt aber irgendwie schon bei der Planung der Aufzüge wissen und in deren Spezifikation schreiben können - das kommt dort nämlich nicht erst seit dieser Woche vor. Es kann einfach nicht sein, dass ausgerechnet die Barrierefreiheit bei der kleinsten Störung gleich großräumig 'abgeschaltet' wird. Übrigens gilt Artikel 3 Abs. 3 Nr. 2 GG nicht nur bei solchen Wetterlagen, welche der KVV Karlsruher Verkehrsverbund GmbH als dafür geeignet ansieht."

