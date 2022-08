Hamburg (kobinet) "Wie wir aufhören Geld zu bezahlen, um krank zu bleiben", so lautet ein Beitrag zu Value Based Health Care, auf den Hertha-Margarethe Kerz aus Hamburg die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "Die Initiative 'Value Based Healthcare' hat sich ein Konzept überlegt, welches es ermöglichen soll, dass Menschen tatsächlich gesund werden können - trotz Gesundheitssystem, in dem ja die Menschen eher krank gehalten werden, damit das System verdient", schreibt die Hamburger Autorin.





