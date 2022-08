Video zur Inklusionsmesse INKLUSIVA erschienen

Mainz (kobinet) Am 2. und 3. September findet die mittlerweile vierte Ausgabe der Inklusionsmesse INKLUSIVA in Mainz unter dem Motto "Teilhabe für Alle - Wie wollen wir 2030 zusammenleben?" statt. Am 2. September findet diese online per Zoom statt und am 3. September in Präsenz an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Nun haben die Organisator*innen von der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz und vom Mainzer Zentrum für selbestbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) ein kurzes Video mit einem Rückblick auf die bisherigen INKLUSIVA Messen und einem Ausblick auf die Messe im September veröffentlicht.

Link zum Messe-Teaser ohne Audiodeskription: https://www.youtube.com/watch?v=MGOU6exA1ko

Link zum Messe-Teaser mit Audiodeskription: https://www.youtube.com/watch?v=BqP1bvkQBZw