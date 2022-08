München (kobinet) Neuigkeiten aus der Sozialpolitik gibt es in der August-Ausgabe des monatlichen Fernsehmagazins Miteinander der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm). Die Sendung wird auf SPORT 1 normal am 6. August um 9:30 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung wird am 9. August um 15:30 Uhr ausgestrahlt.

Link zu weiteren Infos über die Sendung und zu weiteren Sendungen der abm