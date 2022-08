Erklärvideo zum Budget für Arbeit

Berlin (kobinet) Was ist das Budget für Arbeit? Wer kann es bekommen? Und was muss man beachten? Das erklärt ein kurzer Film in einfachen Worten. Das Erklärvideo wurde partizipativ orientiert zusammen mit Budgetnehmenden, Werkstattbeschäftigten und Berater*innen der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) entwickelt, wie es im Text zum Video auf YouTube heißt.

Das Erklärvideo von Margitta Jakob, Murat Erdogan, Thomas Hannig, Thomas Künneke, Mohamed Tahiri, Felix Tautz und weiteren, das in YouTube eingestellt ist, basiert auf der Idee und der wissenschaftlichen Umsetzung der Forschungspraktikantin Ulrike Peters im Forschungsprojekt: "Zugänglichkeit – Inklusion – Partizipation. Nachhaltige Teilhabe an Arbeit durch Recht" (https://www.reha-recht.de/zip-natar/) der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Projektleitung hat Prof. Dr. Gudrun Wansing. Die wissenschaftliche Mitarbeit erfolgt durch: Dr. Tonia Rambausek-Haß und Lea Mattern in Kooperation mit der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation als (Projektträger), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Universität Kassel und dem Zentrum für Sozialforschung Halle. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Ausgleichsfonds, wie es auf YouTube zum Video heißt.

Link zum Erklärvideo in einfacher Sprache:

https://youtu.be/n5PQEg35iU4

Link zum Erklärvideo in einfacher Sprache und Deutscher Gebärdensprache:

https://youtu.be/viVJQT2i0-o