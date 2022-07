AG Selbst Aktiv verurteilt Sondergebühren bei Taxifahrten

Bremen (kobinet) Der Bundesvorstand der AG Selbst Aktiv von behinderten Menschen in der SPD verurteilt, dass in Niedersachsen zunehmend Zuschläge auf Taxi-Fahrten für behinderte Menschen erhoben werden. "Oftmals beinhalten diese einen Zuschlag für Rollstuhlfahrer - so etwa die Landkreise Osterholz, Verden, Cuxhaven, Rotenburg und Stade, dass ab Mitte August erstmalig ein Aufschlag in Höhe von sieben Euro fällig wird", heißt es in einem Beitrag von Selbst Aktiv auf Facebook.

