Berlin (kobinet) "Raus aus der Parallelwelt", so titelt ZEIT ONLINE einen Gastbeirat von Hannah Wahl, der am 22. Juli veröffentlicht wurde. Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen schränken die Selbstbestimmung ein. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der sich alle ganz selbstverständlich begegnen", heißt es in der Einführung in den Beitrag.

Link zum Gastbeitrag von Hannah Wahl in ZEIT ONLINE