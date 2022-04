Neue Möglichkeiten der Mobilität durch Autonomes Fahren

PFRONSTETTEN-AICHELAU (kobinet) Irgendwann wird sich das autonome Fahren im Individualverkehr durchsetzen und das könnte auch für Menschen mit Behinderung neue und weitere Chancen eröffnen. Da sind sich die Experten einig. Schon heute können vorhandene Assistenzsysteme, verbunden mit einem deutlichen Plus an Sicherheit, deutlich mehr Möglichkeiten für Menschen mit Handicap bieten. Man denke dabei nur an den Abstandsregeltempomat, den Spurhalteassistent oder die digitale Komfortlenkung. Ausparken oder das Steuern des Fahrzeugs per Smartphone sind teilweise keine Zukunftsvision mehr.

Wenn Fahrzeuge vielleicht, darauf weist die Firma PARAVAN hin, bereits in ein paar Jahren mit einem serienmäßigen Dive-by-Wire-Systemausgestattet werden, erleichtert das beispielsweise die Integration individualisierbarer Bediengeräte wie Joystick oder Gas-Brems-Schieber.

Kostengünstigere Lösungen könnten zudem einem größeren Personenkreis – wie zum Beispiel Pensionären, für die ein Umbau ohne Kostenträger nicht mehr finanzierbar ist – sichern und so eine Mobilität bis ins hohe Alter gewährleisten.

Digitale Gas-Brems- Systeme bieten darüber hinaus mehr Sicherheit im Vergleich zum mechanischen Handgerät.

Das autonome Fahren in Level 4 und 5 könnte zudem mehr Menschen mit einem Handicap den Zugang zur unabhängigen Mobilität ermöglichen. Doch dafür sind einige Hürden zu nehmen. Die grundsätzlicheste Frage ist dabei:,Werden neue Fahrzeugkonzepte inklusiv beziehungsweise von vornherein barrierefrei gedacht?

Eine Grundvoraussetzung dafür ist beispielsweise ein zentrales Steuergerät im Auto, welches autonome Fahrfunktionen – auch schon in Level 3 oder 4 – überwacht, zum Beispiel ob der Fahrer seine Hände am individuellen Eingabegerät hat, um im Notfall eingreifen zu können.

Trotz der vielen Vorzüge ist die Vorstellung vom vollautonomen Fahren, von der Abgabe der Kontrolle über das Fahrzeug für viele noch etwas Utopie und kaum vorstellbar. „Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass mein nächstes Auto – geplant in 10 Jahren – zumindest teilautonom, wenn nicht sogar komplett autonom unterwegs sein wird“, sagt Janis McDavid. Er ist ohne Arme und Beine zur Welt gekommen und seit über 10 Jahren bei der Ausstattung seiner Fahrzeuge auf Space Drive und einen Vier-Wege-Joystick setzt.

Die Fahrzeugindustrie steht vor einem disruptiven Wandel, bei der Fahrzeugkonzeption und im Bereichder individuellen Mobilität. Um Mobilität in Zukunft grundsätzlich barrierefrei und nachhaltig gestalten zu können, bedarf es der gemeinsamen Anstrengung aller: Automobilhersteller, Fahrzeugumrüster, Forschungseinrichtungen, technischen Abteilungen, Gesundheitsorganisationen, Politik und dem Nutzer selbst. Sonst besteht zumindest für den Handicapbereich das Risiko, mehr zu verlieren als zu gewinnen.