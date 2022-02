Warum „Schutzlücken“ füllen statt Patientenverfügungen zu stärken? Zur Regelung ärztlicher Zwangsmaßnahmen

Berlin (kobinet) Das Spannungsfeld zwischen staatlich zu sichernden, individuellen Freiheitsrechten und staatlich zu garantierenden Schutzpflichten, zeigt sich insbesondere beim Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das Recht auf Unversehrtheit ist in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) geregelt. Dort heißt es: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“

Was bei körperlich erkrankten Menschen selbstverständlich ist, nämlich das Recht auf Erkrankung und Ablehnung einer Behandlung, wird sogenannt "entscheidungsunfähigen Erkrankten" versagt (siehe z.B. zuletzt 2 BvR 1866/17, Rn. 70-73).

Zu den rechtlichen Grundlagen und der gegenwärtigen Rechtsprechung

Nach geltendem deutschem Recht, darf eine ärztliche Zwangsmaßnahme nur im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus durchgeführt werden (geregelt in § 1906a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 BGB) [1] . Das heißt weder in einem Pflegeheim noch in einer Wiedereingliederungshilfeeinrichtung. Der Gesetzgeber hat die Zulassung eine Zwangsbehandlung außerhalb eines stationären Krankenhauses im Rahmen verschiedener Gesetzesvorhaben wiederholt abgelehnt. Mit dieser Regelung soll vermieden werden, dass medizinische Zwangsmaßnahmen missbraucht werden, um Patient*innen ruhigzustellen (BTDrucks 18/11617, S. 5 f und 1 BvR 1575/18, Rn. 4).

Dieses seit 2017 so geltende Recht sollte 3 Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden - eine Evaluierung liegt immer noch nicht vor - und gegebenenfalls offenstehende Fragen erneut gesetzlich gefasst werden (BTDrucks 18/11240, S. 11 und 1 BvR 1575/18, Rn. 28). Darauf beruft sich auch das Bundesverfassungsgericht in einer nicht angenommenen Verfassungsbeschwerde im November 2021 (1 BvR 1575/18). Das Gericht lässt die Frage, ob ärztliche Zwangsmaßnahmen auch außerhalb stationärer Krankenhäuser durchgeführt werden könnten, um die vom Beschwerdeführer behauptete Schutzlücke zu füllen, auf Grund fehlender fachgerichtlicher Entscheidungsgrundlagen offen.

In der nicht angenommenen Verfassungsbeschwerde stand auch zur Frage, ob unter bestimmten Voraussetzungen eine medizinische Zwangsmaßnahme in Form der verdeckten Medikamentengabe [2] (heimliches Untermischen von Psychopharmaka in Lebensmittel) in einer Pflegeeinrichtung zulässig sein müsste. Dies sei gegebenenfalls notwendig, wenn die Durchführung der medikamentösen Zwangsmaßnahme in einem Krankenhaus für den Betroffenen mit angeblich unzumutbaren Belastungen verbunden wäre.

Im Falls des Beschwerdeführers hatte das zuständige Betreuungsgericht bereits die verdeckte Medikamentangabe als Zwangsmaßnahme definiert und somit unter geltende rechtliche Regelungen gestellt. Das hieß, dass die verdeckte Medikamentengabe gegen den natürlichen Willen des Betroffenen hätte in einem Krankenhaus und nicht im Pflegeheim stattfinden müssen. Auch wurde einer einstweiligen Anordnung nicht stattgegeben.

Eine vom Bundesverfassungsgericht erläuterte Fragestellung lautet also: Ob eine Verlegung einer*s sogenannt einwilligungsunfähigen Patient*in in ein stationäres Krankenhaus zur Durchführung einer ärztlichen Zwangsmaßnahme, eine unnötige Belastung darstellen kann? Und ob eine heimliche Beimischung von Medikamenten eine ärztliche Zwangsmaßnahme im Sinne des § 1906a darstellst? Ohne Zweifel stellt aber die heimliche Bemischung einen massiven Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person dar. Leider wird aber auch überlegt, ob die heimliche Beimischung unter Umständen ein milderes Mittel ist (1 BvR 1575/18, Rn. 38-42).

Zur sogenannten verdeckten Medikamentengabe

Die sogenannte verdeckte Medikamentengabe (heimliches Untermischen in Lebensmittel) muss dringend und wie bereits von vielen Seiten gefordert (siehe z.B. Stellungnahme Betreuungsgerichtstag e.V., S. 11) breitgefächert und unter maßgeblicher Beteiligung von Erfahrungsexpert*innen diskutiert werden. Es steht zur Frage, ob heimliche Medikamentenverabreichungen, aus rechtstaatlichen Gründen und als massiver Angriff auf die Menschenwürde und Selbstbestimmungsrechte, generell zu verbieten sind, außer jemand wünscht diese ausdrücklich in einer Patientenverfügung. Derzeit gibt es weder auf bundes- noch auf länderrechtlicher Ebene Regelungen dazu.

Nach Meinung der Autorin dieses Textes gibt es hier gar nichts zu diskutieren. Heimliche Medikamentenuntermischung ist eine Straftat und Körperverletzung und sollte unter keinen Umständen rechtlich zulässig sein: Wenn jemand wünscht heimlich Medikamente ins Essen gemischt zu bekommen oder wünscht in einer Wohneinrichtung zwangsbehandelt zu werden, kann sie*er das in einer Patientenverfügung (§ 1901a) darlegen. Laut Beschwerdeführer wurde die Patientenverfügung des Beschwerdeführers nicht entsprechend beachtet. In dieser soll stehen, dass der Beschwerdeführer gegebenenfalls eine ambulante Zwangsmaßnahme in dem von ihm bewohnten Pflegeheim wünscht (1 BvR 1575/18, Rn. 21ff). [3]

Aber nein, statt die Gültigkeit und umfängliche Beachtung von Patientenverfügungen weiter gesetzlich zu stärken und deren Einhaltung zu prüfen, schlägt sich die Rechtsprechung und gegebenenfalls Gesetzgebung damit rum, sogenannte Schutzlücken [4] zu füllen. Der Beschwerdeführer, vertreten durch seine Tochter (die Anwältin ist und seine Betreuerin) schlussfolgert aus der gegenwärtigen Gesetzeslage nämlich eine Schutzlücke.

Es stehen also nach wie vor viele Fragen offen.

Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gesetzesänderung im BGB bezüglich ärztlicher Zwangsmaßnahmen

Vorerläuterungen: Der sich in Bearbeitung befindende Gesetzesantrag auf den sich der folgende Text bezieht, ist im Internet noch nicht im vollen Text auffindbar. Eine Stellungnahme der RGSP und des BPE zum Gesetzesentwurf belegen allerdings, dass ein Antrag entwickelt wird. Fernerhin ist der Autorin dieses Textes nicht genau bekannt, in welcher Phase der angestrebten Gesetzgebung sind der Antrag befindet.

In dem aus Nordrhein-Westfalen vorgelegten Antrag auf einen Gesetzesentwurf wird behauptet, dass die 2017 gesetzlich gefasste Regelung zur materiellen Voraussetzung von ärztlichen Zwangsmaßnahmen eine „Schutzlücke“ aufweist.

Was fordert der Antrag auf einen Gesetzesentwurf aus NRW? Wesentlich sind 3 Punkte (entnommen der Stellungnahme der RGSP)

1. Ärztliche Zwangsmaßnahmen werden auch bei Behandlungen außerhalb eines stationären Krankenhausaufenthalts in sonstigen stationären Einrichtungen ermöglicht.

2. Eine ausdrückliche Regelung zur heimlichen Gabe von Medikamenten wird gefordert. [5]. Die dann auch bedeutet, dass das Recht des Betroffenen auf rechtliches Gehör (Artikel 103 Absatz 1 GG) untergraben würde. [6]

3. Die Verbreitung der Behandlungsvereinbarung als ein Instrument zur Ausübung des Selbstbestimmungsrechts wird hervorgehoben (und damit die Patientenverfügung, die alleinig von der betroffenen Person erstellt wird, entkräftet).

Anmerkungen durch die Autorin:

Nicht nur diskreditiert der Entwurf die Gültigkeit von Patientenverfügungen, da angeblich fraglich sei ob der Betroffene im Erstellungszeitraum einwillgungsfähig war. Sondern er wirbt noch für die Behandlungsvereinbarung, da diese angeblich, da mit den behandelnden Ärzt*innen abgestimmt, zuverlässiger sei. Man möchte fast schreien, wenn man hört wie hier ohne Umschweife die selbstbestimmte Entscheidungsfindung der betroffenen Person einfach weggewischt wird und eine betroffene Person sich nur durch die Expertise der*s Ärzt*in legitimieren kann. Die Fähigkeit zur freien Willensbildung dauerhaft in Frage zu stellen, könnte diskriminierender nicht sein.

Wie kann ein Mensch einfordern, nicht nur unwissentlich Medikamente erhalten zu wollen, sondern auch noch zur Frage stellen, ob zwangsweise Medikamentengabe nicht auch im eigenen Wohnumfeld stattfinden kann? Dies mag aus der Sicht einer einzelnen Person nachvollziehbar sein, darf aber weder dazu führen, dass heimliche Medikamentengaben nicht als Zwangsmaßnahmen angesehen werden - und sie damit den geltenden rechtlichen Bestimmungen unterlegen sind - oder gleich ganz verboten werden; noch, dass aus irgendwelchen Schutzgründen Zwangsmaßnahmen allgemein auch ambulant durchgeführt werden dürfen.

Außerdem kann die Autorin dieses Textes nur rätseln, warum eine dauerhafte zwangsmäßige Verabreichung von Medikamenten, womöglich noch verdeckt, eine erfolgreiche Behandlung darstellen soll?

Die nicht angenommene Verfassungsbeschwerde behandelt einen Beschwerdeführer, der laut eigener Angabe schwer dementiell erkrankt ist. Dennoch wird debattiert, ob erneute rechtliche Regelungen die gesamte Personengruppe der angeblich "psychisch Kranken" erfassen sollte.

Als Mensch der Zwangsmaßnahmen selbst erlebt hat und als sogenannt "lebenslang psychisch krank" gilt, kann die Autorin nur wortlos mit dem Kopf schütteln bei solch fremdbestimmenden, diskriminierenden und viel zu verallgemeinernden Fragestellungen.

Völlig unabhängig davon werden kleinste Errungenschaften der letzten Jahre wieder maßgeblich in Frage gestellt. Statt immer nur abwehren zu müssen, wäre es endlich an der Zeit, dauerhaft Fortschritte in Richtung informierter und unveräußerlicher Selbstbestimmungsrechte aller Menschen zu gehen; gerade bei Fragen, die die Gesundheit des Einzelnen betreffen. Psychische Gesundheit immer wieder auf die*den Einzelne*n zu reduzieren und diesem Menschen Zwangsmedikamention zu verabreichen - dies obwohl hinlänglich bekannt ist, dass gerade Neuroleptika lebensverkürzend sind und lebenswohlzerstörerische Wirkungen haben - kann die Autorin nur in dunklen Befürchtungen versinken lassen.

-------------------------------

[1] ab 2023: 1832 BGB

[2] Jedes Handeln gegen oder ohne Zustimmung der*des Patient*in ist strafrechtlich Körperverletzung (§ 223 StGB), gegebenenfalls sogar Nötigung (§ 240 StGB), Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) und Hausfriedensbruch (§ 123 StGB).

[3] Was genau (zumindest in Ausschnitten) in der Patientenverfügung des Beschwerdeführers drinsteht, kann in einer Stellungnahme Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) nachgelesen werden und welche Medikamente verabreicht werden sollten, ist in der Stellungnahme des DGGPP einzusehen.

[4] Der Begriff der möglichen „Schutzlücken“ (z.B. 1 BvL 8/15, Rn. 103) oder die Formulierung, dass die Zulässigkeit ärztlicher Zwangsmaßnahmen eine staatliche Schutzpflicht (z.B. 1 BvL 8/15, 1. Leitsatz) darstellt, wurde bereits in einem BverfG-Urteil von 2016 genutzt. Nachdem das BVerfG die Koppelung der ärztlichen Zwangsmaßnahme an eine freiheitsentziehende Unterbringung mit Beschluss dem 1 BvL 8/15 für verfassungswidrig erklärt hatte, wurden die ärztlichen Zwangsmaßnahmen im Juli 2017 neu geregelt. Die Gesetzesänderung hatte zur Folge, dass sowohl eine Unterbringung als auch eine medizinische Zwangsmaßnahme fortan eines separaten Richter*innenbeschlusses, auch Richtervorbehalt genannt, bedarf und, dass die Zwangsmaßnahme in einem stationären Krankenhaus stattzufinden hat (§ 1906a Absatz 1 Nr. 7).

[5] Heimlich kann sie aber nur erfolgen, wenn die*der Patient*in weder:

- von der*vom Ärzt*in (vgl. §§ 630c Abs. 1, 630e Abs. 5 BGB)

- noch von der*vom Vertreter*in (vgl. die Besprechungspflicht in § 1901 Abs. 3 S. 3 ) und

- auch nicht im gerichtlichen Genehmigungsverfahren (vgl. Art. 103 Abs. 1 GG sowie §§ 312 ff. FamFG, insbesondere §§ 319, 321, 325 FamFG)

über die Art und Weise der Medikamentengabe informiert wird.

[6] Dies würde auch bedeuten, dass eine Bekanntgabe des Beschlusses an den Betroffenen nicht erfolgt. Beschlüsse müssen nach § 324 Absatz 2 Satz 1 FamFG auch dem Betroffenen mitgeteilt werden, um wirksam zu sein. Wenn eine verdeckte Medikamentengabe rechtlich geregelt werden sollte, würde das bedeuten, dass der richterliche Beschluss, um wirksam zu sein, nur der*dem Verfahrenspfleger*in, der*dem Betreuer*in oder der*dem Bevollmächtigten bekannt gegeben wird.