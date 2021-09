ARD bringt neue Reportage-Reihe zum Leben im Rollstuhl

POTSDAM (kobinet) Am Samstag startet bei der ARD eine neue 14-teiliges Reportage-Serie mit dem Titel „Carl Josef trifft“. Dieser Carl Josef ist 16 Jahre alt und einer der jüngsten Comedians des Landes. Sein Thema ist der Rollstuhl und das Leben damit. Aus dieser Perspektive betrachtet er selbstbewusst und mit viel Humor die Welt um sich herum.

In dieser neuen Reportage-Reihe trifft Carl Josef Gesprächspartner und spricht mit jeweils zwei Jugendlichen über das, was sie begeistert: ein ausgefallenes oder ganz normales Hobby. Von Klettern übers Kochen, vom Kicken bis zum Reiten. Der junge Moderator fragt seine behinderten und nicht behinderten Gäste nach ihren kleinen Wünschen und großen Träumen und nach den Barrieren, die überwunden werden müssen, um sie zu verwirklichen.

In der ersten Folge am 11. September um 08.15 Uhr in Das Erste wollen Konrad und Emily hoch hinaus: Beide lieben es zu klettern. Diese Gemeinsamkeit ist Grund genug für Carl Josef, die beiden einander in Aschaffenburg vorzustellen. Das Hobby verbindet. Gleich beim ersten Aufeinandertreffen hangeln sich die beiden gemeinsam geschickt über die Wände der Kletterhalle. Von Berührungsängsten keine Spur: Schnell kommen die drei ins Gespräch darüber, was Carl Josef und Konrad im Alltag behindert und oft auch ärgert. Der erweckte Teamgeist ist heute wichtig, denn Carl Josef hat sich für seine Gäste noch eine Überraschung überlegt, bei der es nicht nur um Kraft, sondern auch um Vertrauen geht.

Im Anschluss um 8.30 Uhr zeigt das Erste Folge 2 mit Joshua und Kathi. Carl Josef weiß: Beide lieben Fußball – und das verbindet. Und so hat er für die beiden eine ganz besondere Überraschung.

Das Erste zeigt am 11., 18. und 25. September 2021 jeweils um 8.15 Uhr jeweils eine Doppelfolge von „Carl Josef trifft ...“, weitere 8 Folgen stehen dann exklusiv in der ARD Mediathek. Alle Folgen verfügen über barrierefreie Angebote: Untertitel, Audiodeskription und Gebärdensprache und sind in der ARD Mediathek parallel zur Ausstrahlung abrufbar.