Rollstuhlbasketball der Spitzenklasse im Juli in Köln

KÖLN (kobinet) Im Juli richten die Rollstuhlbasketballer der Köln 99ers gemeinsam mit vielen Unterstützern und Helfern den Nations Cup Cologne aus. Damit wird Rollstuhlbaketball der Spitzenklasse in Köln zu sehen und zu erleben sein.

Neben den deutschen Damen werden erneut die spanischen Damen und aus den Niederlanden, die aktuellen Welt- und Europameisterinnen, in den Hallen des RBC Köln 99ers zu erleben sein. Im Herren-Wettbewerb treten die deutschen Herren an allen drei Turniertagen jeweils gegen die türkische Auswahl an, die erstmalig an diesem Event teilnimmt.

Alle fünf Teams bereiten sich in Köln auf die anstehenden Paralympics vor und holen sich beim Nations Cup Cologne den letzten Feinschliff für Tokio.

Weitere Einzelheiten zu diesem sportlichen Höhepunkt sowie den Zeitplan der einzelnen Spiele sind unter diesem Link nachzulesen.