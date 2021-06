Deutscher Gehörlosenbund veröffentlicht Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021

BERLIN (kobinet) Entsprechend des neuen Verfahren hinsichtlich des Erstellens von Wahlprüfsteinen der Verbände für die Bundestagswahl hat der Deutsche Gehörlosen-Bund wichtige Fragen zu Themen formuliert. Diese sprechen Punkte an, die für die Interessen und Bedürfnisse gehörloser, gebärdensprachiger und anderer Menschen mit Hörbehinderungen tangieren und für eine zukunftsfähige und erfolgreiche Sozial-, Gesundheits-, Behinderten- und Sprachpolitik in der nächsten Legislaturperiode entscheidend sind.

Die Wahlprüfsteine orientieren sich an dem umfangreichen Forderungskatalog des Deutschen Gehörlosen-Bundes, der auf der Mitgliederversammlung im Jahr 2019 verabschiedet worden ist. Dieser Forderungskatalog ist auf dieser Internetseite in einer PDF-Datei nachzulesen. Unter diesem Link steht eine entsprechende Information in Deutscher Gebärdensprache zur Verfügung.