Neues Buch über Werkstätten: Sonderwelt und Subkultur behindern Inklusion

Kassel (kobinet) "Werkstätten für behinderte Menschen: Sonderwelt und Subkultur behindern Inklusion", so lautet der Titel eines Buches, das von Heinrich Greving und Ulrich Scheibner herausgegeben und bei Kohlhammer veröffentlicht wurde.

"Das System der Behindertenwerkstätten ist ins Visier der Kritik geraten. Für viele Menschen mit Behinderung bilden diese alternativlose Sonderwelten - ohne Perspektiven, im allgemeinen Arbeitsmarkt unterzukommen, und ohne ausreichende Entlohnung. Dagegen fordert die UN-Behindertenrechtskonvention aus menschenrechtlicher Perspektive die volle Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Genau hier hat dieser Band seinen fachlichen, inhaltlichen und problemorientierten Standort. Es werden die sozialen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen der Entwicklung der WfbM betrachtet. Vor dem Hintergrund internationaler Regelwerke, aber auch der Bundesgesetzgebung werden der Veränderungsdruck auf die Werkstätten beschrieben. Konzeptionelle Alternativen und Lösungsansätze werden im internationalen Vergleich vorgestellt", heißt es in der Kurzbeschreibung des Buches.

Zu den Autoren heißt es in der Ankündigung des Buches: Prof. Dr. Heinrich Greving lehrt Allgemeine und Spezielle Heilpädagogik an der Katholischen Hochschule NRW in Münster. Ulrich Scheibner war Bundesgeschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten.

Link zu weiteren Infos des Verlags und zur Bestellmöglichkeit für das Fachbuchs, das 39 Euro kostet