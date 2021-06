Online-Fachgespräch: Eingliederungshilfe versus rechtliche Betreuung

Stuttgart/Oberteuringen (kobinet) Das Stuttgarter Zentrum Selbstbestimmt Leben (ZsL) veranstaltet in Kooperation mit dem Vereine Bürger für Bürger eine Online-Weiterbildung zum Thema "Eingliederungshilfe versus rechtliche Betreuung“ am 1. Juli via Zoom von 9.30 – 16.00 Uhr.

