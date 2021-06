Save the date! 27. August: Finale Veranstaltung des partizipativen Landschaftstrialogs

Berlin (kobinet) Die Verwirklichung der Menschenrechte in all ihren Facetten in der Psychiatrie und psychosozialen Versorgung ist eine Herausforderung, der sich die BRD stellen muss. Die UN-BRK bietet die verpflichtende rechtliche Grundlage dafür, die Rechte auf Selbstbestimmung, Partizipation und Gleichberechtigung für Menschen, die psychosozial behindert werden, flächendeckend und universell einzufordern.



Dieser menschenrechtlichen Herausforderung stellen sich seit gut einem Jahr die Mitstreiter*innen des durch den Partizipationsfond des BMAS geförderten ‘‘Partizipativen Landschaftstrialogs‘‘.

Aus vielen Ecken des Bundesgebiets sind Menschen aller Interessensgruppen online zusammengekommen, um Fragen und Forderungen, die sich aus der UN-BRK ableiten, zu diskutieren, von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und mit Leben zu füllen.

Die wichtigste Vorgehensweise hierbei war und ist die gelebte und gleichberechtigte Partizipation aller Beteiligten.

Auf unserer finalen Veranstaltung am 27. August wollen wir Diskussionsgrundlagen und Handlungsimpulse aufzeigen dafür, wie wir eine menschenrechtskonforme Unterstützungslandschaft gemeinsam gestalten und einfordern können.

Dabei ist es besonders wichtig, der Dominanz des medizinischen Modells im Bereich psychischer Not entgegen zu wirken, soziale Zusammenhänge nicht länger auszublenden und lebensweltliche Unterstützungsmöglichkeiten zu stärken.

Das Engagement aller Interessengruppen ist gefragt, um Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen aufzulösen und dabei professionell Tätige sowie Angehörige zu unterstützen, menschenrechtskonforme Wege miteinander zu gehen.

Für unsere finale Veranstaltung haben wir bereits spannende und internationale Referent*innen gewinnen können. Das genaue Programm werden wir in Kürze bekannt geben und über die Teilnahmemöglichkeiten informieren.

Merkt Euch den 27. August 2021

Für mehr Informationen zum Projekt, unsere Internetseite: www.landschaftstrialog.de

Für Kontakt und Fragen: [email protected]