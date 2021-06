Online-Fachgespräch zum Abbau baulicher Barrieren der Grünen

Berlin (kobinet) Während das von der CDU/CSU und SPD beschlossene Barrierefreiheitsstärkungsgesetz trotz Proteste von Betroffenen eher schwach ausgefallen ist, steht nun die Frage im Mittelpunkt, was dazu in der nächsten Legislaturperiode des Bundestages erreicht werden kann. "Wo stehen wir bei der Barrierefreiheit und wie kommen wir schneller voran?" Dieser Frage geht die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen daher am 28. Juni von 14:00 bis 15:30 Uhr im Rahmen eines Online-Fachgesprächs mit dem Titel "Bauliche Barrieren für alle Menschen abbauen" nach.

Mit dabei sind u.a. die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt, Raul Krauthausen von den Sozialhelden, die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, Christine Degenhart. Moderiert wird die Veranstaltung von Corinna Rüffer und Chris Kühn von der grünen Bundestagsfraktion.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung