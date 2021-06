Assistenz im Krankenhaus nur mit Eingliederungshilfe?

Hollenbach (kobinet) derzeit kursieren viele Informationen über die Novellierung der Assistenz im Krankenhaus.

Bemerkungen hierzu von kobinet-Redakteur Gerhard Bartz

Es ist doch hoffentlich ein Versehen der Berichterstatter, dass die Assistenz zukünftig ausschließlich von der Eingliederungshilfe abhängig gemacht werden soll? Damit würde ein Fehler fortgeschrieben, der das Gesetz bereits in der ersten Fassung belastet hat. Es erhalten nicht alle Eingliederungshilfe, die auf die Novellierung hoffen. Es sind nicht nur Alte, auch Menschen, die ihre Assistenz über die Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften finanzieren, mussten sich in der Vergangenheit ihre Gleichbehandlung über die Gerichte zeit- und kostenaufwändig erstreiten. Welchen Grund könnte es geben, diese Kostenträger weiterhin auszuschließen? Dass Krankenkassen versehentlich außen vor geblieben sind, ist in einem Urteil (vom 02.09.2013 Az.: L 5 KR 144/13 B ER) des Landessozialgerichts Schleswig-Holstein nachzulesen: „Auf Anfrage des Vorsitzenden im Bundesministerium für Gesundheit am 28. Juni 2013 habe der Leiter des Referats (Grundsatzfragen der Krankenhausversorgung / Krankenhausfinanzierung) telefonisch mitgeteilt, dass die vorliegende Konstellation der Weiterleistung der häuslichen Krankenpflege während eines Krankenhausaufenthaltes nicht bedacht worden sei, die Intention des Gesetzesentwurfs aber eine vollumfängliche Absicherung des Arbeitgebermodells gewesen sei.“ Es wurde doch hoffentlich aus der damaligen versehentlichen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes die Lehre gezogen, es jetzt besser zu machen.

Der Bundesverband Forum selbstbestimmter Assistenz ForseA e.V. hat gestern in einem Rundschreiben an Abgeordnete, Minister und Behindertenbeauftragte auf dieses Thema aufmerksam gemacht.

Link zur ForseA-Kampagnenseite „Ich muss ins Krankenhaus … und nun?“