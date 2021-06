FDP unterstützt sofortige Umsetzung der Assistenz im Krankenhaus

BERLIN (kobinet) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Kostenübernahme für die Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderungen beschlossen. Die Assistenz für Menschen mit Behinderungen muss nun, wie der teilhabepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Jens Beeck fordert, umgehend ermöglicht werden.

„Gesellschaftliche Teilhabe muss in meinen Augen insbesondere im Gesundheitsbereich ermöglicht werden. Die Bundesregierung hat es in dieser Wahlperiode jedoch mehrfach verpasst, die Kostenübernahme für die Assistenz im Krankenhaus zu regeln und damit Betroffene, Angehörige und Pflegerinnen und Pfleger im Ungewissen gelassen. Als Freie Demokraten haben wir schon lange für die Assistenz im Krankenhaus gekämpft. Denn für viele Menschen mit Behinderungen ist ein Krankenhausaufenthalt ohne Begleitung schlicht unmöglich.", so Jens Beeck in diesem Zusammenhang.