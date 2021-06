E-Roller sind gefährliche Verkehrshindernisse

München (kobinet) Vor zwei Jahren wurden E-Roller in Deutschland zugelassen. Seitdem fluten sie die Straßen in vielen Städten und haben sich nach Ansicht des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) zu gefährlichen Hindernissen für Fußgänger*innen, vor allem für blinde und sehbehinderte Menschen, entwickelt. Oft werden sie nämlich mit den auf dem Gehweg abgestellt bzw. liegen dort sogar, sodass Stolperfallen entstehen. Am 19. Juni, dem Tag der Verkehrssicherheit, sollen nun in den Sozialen Medien Bilder von E-Rollern gepostet werden, die rücksichtslos auf Gehwegen abgestellt sind.

Die Hashtatgs für die Sozial Media Aktion lauten: #eScooter, #eRoller, #VisionZero, #TagDerVerkehrssicherheit

Auch der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) ruft zur Beteiligung an der Aktion auf: "Wir wünschen uns mehr Rücksicht von E-Roller-Fahrer*innen, wenn sie die Fahrzeuge abstellen. Mitten auf dem Gehweg sind sie nicht nur ein Hindernis für blinde und sehbehinderte Menschen, sondern auch für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer*innen usw.“, sagt Steffen Erzgraber, Landesgeschäftsführer Verbands- und Sozialpolitik des BBSB.

https://bbsb.org/pressemitteilung/e-roller-verkehrshindernis/