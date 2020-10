Hürden am Arbeitsplatz

Leverkusen (kobinet) Viel wird darüber berichtet, wie schwer es für behinderte Menschen ist, eine Arbeitsstelle zu finden. Dass es für behinderte Menschen, die einen Job gefunden haben, zuweilen auch nicht einfach ist, in einem Betrieb klarzukommen und die diversen Hürden zu überwinden, das zeigt ein Erfahrungsbericht von Marion Paulun aus Leverkusen, den die gehörlose Frau den kobinet-nachrichten mit der Bitte um Veröffentlichung zugeschickt hat.

Erfahrungsbericht von Marion Paulun

Mein Vorstellungsgespräch verlief sehr positiv. Ich war die beste Bewerberin für diesen Platz, trotz meiner Behinderung. Der Arbeitgeber sagte mir beim Vorstellungsgespräch, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, mich einzustellen. Der Grund dafür war unter anderem auch, dass an diesem Standort bereits eine schwerhörige Kollegin arbeitete und wenn ich dazu käme, könnte er sich eine gute Zusammenarbeit und Austausch mit dieser Kollegin vorstellen. Ich war ebenfalls sehr froh, eine hörgeschädigte Kollegin in der Firma zu haben. Ich war auch einverstanden als Krankheitsvertretung zu arbeiten.

Ich habe mich sehr auf meinen ersten Arbeitstag gefreut. Allerdings bekam ich von Anfang an leider keine Unterstützung und Hilfe seitens der Kollegen. Der Vorgesetzte hat mich allein gelassen und nicht in die Abläufe in der Abteilung angeleitet.

In den ersten 3 Wochen bemerkte ich bereits, dass in der Abteilung etwas nicht stimmte. Während der Probezeit wollte ich in der Abteilung so viel wie möglich Aufgaben, Kollegen und Vorgesetzten kennen lernen. Dies benötigte allerdings Zeit. Bereits in der ersten Arbeitswoche begann eine Kollegin mich zu mobben. Das steigerte sich so, dass ich immer mehr Stress und Druck durch die Kollegen erfuhr. Obwohl ich meine eigenen Aufgaben zu bewältigen hatte, musste ich nebenbei noch einige anderen übernehmen.

Ein paar Kolleginnen hatten hinter meinem Rücken negativ über mich gesprochen und sich abfällig über meine Behinderung geäußert. Nach einiger Zeit hatte die Kollegin, die mich gemobbt hat, immer mehr Kollegen dazu angestiftet, mich auch zu mobben. Als ich meine hörgeschädigte Kollegin darauf angesprochen habe, hatte sie mit Unverständnis in meine Richtung regiert und wollte mit mir darüber überhaupt nicht sprechen. Sie war regelrecht aufgebracht, dass ich sie über das Thema angesprochen habe. Ich war oft allein und von den anderen Kollegen isoliert. Irgendwann wollten mir keine Kollegen mehr behilflich sein oder etwas erklären.

Ich habe bereits sehr früh zusammen mit dem Personalrat sowohl beim Landschaftsverband Rheinland ( LVR) als auch in Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst (IFD) einen Antrag auf Arbeitsassistenz gestellt. Leider dauerte die Bearbeitung dieses Antrages sehr − sehr lange, sodass ich bis zum Schluss keine Arbeitsassistenz erhalten habe. Ich hatte diese Problematik auch beim Arbeitgeber geäußert und dieser hat mir zugesagt, Gelder für einen Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Allerdings kamen diese Gelder erst im Oktober, nachdem mir bereits gekündigt wurde. Zu dieser Zeit war ich bereits arbeitslos.

Nachdem ich endlich einen Dolmetscher bestellen konnte, habe ich versucht mit meinen Kolleginnen einen Austausch und klärende Gespräche zu führen. Diese Gespräche sind aber meist negativ verlaufen, da meine Kollegen zu keinem Austausch bereit waren. Es gab meistens Vorwürfe in meine Richtung, dass ich nicht schnell genug arbeiten würde und die Aufgaben nicht schnell genug begreifen würde, was von mir aber stets verlangt wurde. Aufgrund der fehlenden Einarbeitung durch meine Kollegin konnte ich aber nicht alles in der kurzen Zeit umsetzen.

Wir hatten schlussendlich einen Gesprächstermin mit allen Kollegen und meinem Vorgesetzten gehabt, wo die ganze Abteilung anwesend war. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bereits einen Entschluss gefasst, nicht mehr in der Abteilung arbeiten zu wollen. Das war einfach zu viel Druck und es hat mich sehr belastet, auch gesundheitlich, in so einem Umfeld arbeiten zu müssen.

Zwischenzeitlich war ich bei einer anderen Abteilung als eine kurzfristige Aushilfe tätig. Ich habe sofort gemerkt, dass das Team in dieser Abteilung ganz anders war und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Leider konnte ich in diese Abteilung nicht wechseln, da es dort leider keinen freien Platz mehr gab.

Es war ein sehr schwerer und emotionaler Moment für mich, als ich einen Vorschlag zum Aufhebungsvertrag gemacht habe, gerade wegen der Angriffe gegen mich seitens der anderen Kollegen aus meiner Abteilung. 2 Tage später bekam ich eine E-Mail von meinem Arbeitgeber, dass der Aufhebungsvertrag aufgrund der falschen Formulierung abgelehnt wird.

Nach diesem Gespräch war ich lange krankgeschrieben. Ca. 3 Wochen später bekam ich eine Kündigung, in der viele Unwahrheiten standen. Ich war innerlich verletzt und geschockt über die Formulierungen in der Kündigung. Daraufhin habe ich sofort beim Personalrat und auch beim IFD angerufen.

Ich habe berichtet, dass in der Kündigung folgendes stand: „Die Kolleginnen beklagen sich bei Herrn……über ein verbal und körperlich zunehmend aggressives Auftreten von Fr. (Ich).“ Sie haben meine starke Mimik, Gestik und Körpersprache beim Gebärden mit aggressiven Verhalten verwechselt. Zumal weiß ich, dass mein Vorgesetzter nicht jeden einzelnen Kollegen gefragt hat, wie ich mich verhalten habe. Woher weiß er, dass ich mich aggressiv verhalten habe?

Ich weiß bis heute nicht, warum diese Kollegen so viele Unwahrheiten über mich erzählt haben, die sogar in die Kündigung mit eingeflossen sind. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe mich stets korrekt verhalten. Ich finde es unglaublich, dass so was überhaupt möglich ist.

Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Kündigung seitens des Arbeitsgebers bekommen. Auch war ich noch nie an einem Arbeitsplatz gemobbt worden. Diese Situation belastete mich sehr.

Nach mehreren Gesprächen mit dem Personalrat und mit meinen Freunden habe ich Mut gefasst und zum ersten Mal habe ich mich entschlossen, nun einen Anwalt zu nehmen und gegen den Arbeitgeber zu klagen.

Ich hatte inzwischen 2 gerichtliche Verfahren. Bei beiden Verfahren hatte ich 2 verschiedene Anwälte, die im Grunde okay waren. Allerdings war ich bei beiden Verfahren nicht hundert Prozent zufrieden gewesen. Es wurde in beiden Verfahren nicht alles beleuchtet. Es wurden keine Zeugen vorgeladen und mehrere Themen gar nicht angesprochen/ behandelt. Dies habe ich in mehreren Gesprächen mit dem Personalrat erläutert. Auch der Personalrat war mit dem Ausgang des Verfahrens nicht zufrieden.

Zum Abschluss stelle ich fest, dass ich froh bin, nicht mehr in dieser Abteilung tätig zu sein. Ich habe dieses Kapitel nun endgültig abgeschlossen und mein Leben geht weiter. Ich habe mir fest vorgenommen, einen neuen Anfang zu wagen und in Zukunft aus meinen Erfahrungen zu profitieren und es besser zu meistern.